أحلام تكشف تفاصيل لقائها الأول بزوجها مبارك الهاجري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عن تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعها بزوجها مبارك الهاجري، مؤكدة أنه خطبها بعد أسبوع واحد فقط من تعارفهما.

وخلال مقابلة ضمن برنامج “على طاولة منى” على القناة الثقافية السعودية، أوضحت أحلام أنها التقت مبارك لأول مرة في إحدى حفلاتها بلبنان، حيث دار بينهما حديث بسيط عندما سألها عما ترغب في شربه، فأجابته بأنها تريد “شاي”، مشيرة إلى أنها لم تكن قد رأته من قبل.

وأضافت: “مبارك خطبني بعد أسبوع من تعارفنا، في اليوم الأول طلب رقمي، فأعطيته رقم أخي، وقلت له إذا كنت جادًا، تواصل معه. في اليوم الثالث، عدت من لبنان فوجدته في منزلنا يطلب يدي للزواج، فقلت له: أنت مجنون!”.

يُذكر أن أحلام ومبارك الهاجري ارتبطا منذ سنوات طويلة، ويعدّان من أكثر الثنائيات استقرارًا في الوسط الفني الخليجي.