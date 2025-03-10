شكرا لقرائتكم خبر عن 4200 مستفيد في سيريلانكا من مشروع خادم الحرمين لتفطير الصائمين والان نبدء بالتفاصيل

برنامج تفطير الصائمين

توزيع التمور وتفطير الصائمين

الدمام - شريف احمد - نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين, في جامعة الإمام عبدالعزيز بن باز بمدينة مالوانا السريلانكية، بمشاركة أكثر من 300 طالبة من مختلف فئات الجامعة.وبلغ عدد من المستفيدين من برنامج التفطير لهذا العام أكثر من 4200 مستفيد في 12 مدينة وقرية خلال هذا الشهر الفضيل في سيريلانكا.وأوضح مدير جامعة الإمام عبدالعزيز بن باز للبنات في سيريلانكا الدكتور محمد أزهر محمد حنيفة أثر التكافل في تعميق روابط المجتمع الإسلامي.كما أبرز الدور الرائد الذي تؤديه المملكة في خدمة المسلمين حول العالم في كثير من البرامج.وأكد نائب مدير معهد دار التوحيد السلفية بسريلانكا الدكتور محمد أمجد رازق أهمية ما تقوم به المملكة من خلال هذا المشروع من أعمال جليلة تتمثل في توزيع التمور وتفطير الصائمين وبرامج العمرة.وبين أن هذه الجهود تجسد رسالة الإسلام السامية، التي تدعو إلى المحبة والتراحم بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.