“أثينا” لـ ريهام حجاج يتصدر مشاهدات رمضان 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق مسلسل “أثينا”، بطولة النجمة ريهام حجاج، نجاحًا لافتًا منذ بدء عرضه ضمن الموسم الرمضاني 2025، متصدرًا قائمة الأعلى مشاهدة على منصة Watch it، كما يُعرض أيضًا على شاشة قناة الحياة.

مواعيد عرض مسلسل “أثينا”

يُعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، مع إعادة في 1:15 ظهرًا عبر القنوات الناقلة والمنصة الرقمية.

دراما نفسية تستكشف تأثير التكنولوجيا

ينتمي “أثينا” إلى فئة الدراما النفسية، حيث يسلط الضوء على تأثير تطور التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، على المجتمع، ويطرح تساؤلات عميقة حول قدرتنا على التكيف مع هذا التطور. يناقش العمل كيف يمكن أن يتعرض الأفراد لأنواع مختلفة من التلاعب، سواء بشريًا أو عبر التكنولوجيا، ومدى انعكاس ذلك على العدالة والإنسانية.

تجسد ريهام حجاج في المسلسل دور مراسلة صحفية تسعى لكشف حقائق معقدة في عالم يبدو قاسيًا وغير عادل، بينما يتناول العمل تداعيات الذكاء الاصطناعي وتأثيره المتوقع على مستقبل المجتمعات.

نجوم وصناع المسلسل

يتكون مسلسل “أثينا” من 15 حلقة، ويضم في بطولته كل من ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، علي السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، دونا إمام، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.