محمد رجب ضحية “رامز إيلون مصر”.. ويكشف زواجه من هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في حلقة جديدة من برنامج المقالب الرمضاني “رامز إيلون مصر”، وقع الفنان محمد رجب ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، الذي يواصل إثارة الجدل بمقالبه المفاجئة في موسم رمضان 2025.

تفاصيل مقلب “رامز إيلون مصر”

يعتمد البرنامج هذا العام على خداع الضيوف بأنهم يشاركون في برنامج مزيف لاكتشاف المواهب العلمية، تجلس في لجنة تحكيمه النجمة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، فيما يُوهم الضيف بأنه سيكون الحكم الثالث في المسابقة.

في الحلقة التاسعة، ظهر محمد رجب وهو مستلقٍ على سرير المستشفى ومُقيد بإحكام، حيث خضع لاختبار معلومات يطرحه روبوت، وعند كل إجابة خاطئة، يتعرض للصدمات الكهربائية، ما أثار انفعاله ودفعه لمهاجمة الروبوت بغضب. وفي نهاية الحلقة، يكشف الروبوت عن هويته الحقيقية، ليجد رجب نفسه أمام رامز جلال، وينهال عليه بالشتائم.

محمد رجب يكشف عن زواجه من دانا الحلبي

خلال الحلقة، فاجأ رامز جلال ضيفه بسؤال مباشر حول شائعات زواجه من الفنانة دانا الحلبي، ليؤكد محمد رجب صحة الأمر، قائلاً: “أه، اتجوزتها لمدة سنة ونصف”.

أعمال محمد رجب في رمضان 2025

يشارك الفنان محمد رجب في سباق رمضان الدرامي لعام 2025 من خلال بطولة مسلسل “الحلانجي”، إلى جانب كوكبة من النجوم، أبرزهم: أيتن عامر، محمد لطفي، ميمي جمال، طارق صبري، محمود قابيل، سامح الصريطي، أحمد وفيق، إبراهيم السمان ودانا الحلبي.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.