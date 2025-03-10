شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

ضباب متباين الشدة

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أماكن انتشار الضباب

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طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

أمطار متوسطة

عوالق ترابية

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عوالق ترابية

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طقس الاثنين

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الدمام - شريف احمد - نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنينويصاحب الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات على بعض الماكن، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن أخرى.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والعديد والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليامكة المكرمة: ميسان والشفا والهدا والطائف.الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.جازان: الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.تبوك: جبل اللوز وعلقان وتبوك.نبهفي تقريره عنمنعلى المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنينوتشهد الأحساء والعديد وبقيق أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًايصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعديةويُتوقع أن تشهد ذعبلوتن عوالق ترابية، تستمر حتى الساعة 4 صباحًاوتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومتراتيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوككذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق