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شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 8 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر، تستمر حتى الساعة 9 من صباح اليوم الاثنين.
ويصاحب الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات على بعض الماكن، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن أخرى.
مكة المكرمة: ميسان والشفا والهدا والطائف.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: جبل اللوز وعلقان وتبوك.
وتشهد الأحساء والعديد وبقيق أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًا.
يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
ويصاحب الضباب شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات على بعض الماكن، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل على أماكن أخرى.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن والعديد والأحساء وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا.
مكة المكرمة: ميسان والشفا والهدا والطائف.
الحدود الشمالية: العويقيلة وعرعر ورفحاء وطريف.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
الباحة: العقيق والقرى والمندق والباحة وبلجرشي وبني حسن.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
جازان: الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبوك: جبل اللوز وعلقان وتبوك.
طقس المنطقة الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار متوسطة وعوالق ترابية على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتشهد الأحساء والعديد وبقيق أمطارًا متوسطة حتى الساعة 3 صباحًا.
يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
عوالق ترابيةويُتوقع أن تشهد ذعبلوتن عوالق ترابية، تستمر حتى الساعة 4 صباحًا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
طقس الاثنينيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم وحائل والحدود الشمالية والجوف وتبوك.
كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، مع فرصة تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.