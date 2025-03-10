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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لمستفيدي التأهيل الشامل التسجيل في حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هناك بعض الحالات التي يتشكك البعض في أحقيته في الاستقادة من دعم برنامج حساب المواطن، ومن بينهم مستفيدي التأهيل الشامل.
وبحسب دليل الأسئلة االشائعة فإن هناك حالتين من مستفيدي التأمين الشامل تختلف حالتهما حول إمكانية الاستفادة من برنامج حساب المواطن وهما كالتالي:
- الحالة الأولى: إذا كان المستفيد مقيماً في أحد مراكز التأهيل الشامل، ففي هذه الحالة لا يستطيع التقديم للبرنامج.
- الحالة الثانية: إذا كان المستفيد غير مقيم في مراكز التأهيل الشامل، وفي هذه الحالة يحق له التقدم للبرنامج.
استثناءات في احتساب الدخل في حساب المواطن
حدد برنامج حساب المواطنين الحالات التي يجري فيها عمل استثناء في حساب دخل المستفيد.
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة من برنامج حساب المواطن، فهناك استثنائين هما:
- الهبات والمساعدات والصدقات التي لا تصرف بشكل ثابت.
- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث -لاسمح الله-.
الدعم النقدي لحساب المواطن
يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.
واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، بدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".
الفرق بين القدرة المالية والدخل الشهري
كشف حساب المواطن عن الفرق بين القدرة المالية والدخل الشهري في برنامج "حساب المواطن".
واعتبر البرنامج الدخل الشهري هو إجمالي دخل الأسرة سواء كان راتباً شهرياً أو راتباً تقاعدياً أو عوائد مالية أو تجارية أو مخصصات برامج حكومية.
وقال حساب المواطن إن الدخل يؤثر على الاستحقاق فقد يكون المستفيد غير مستحق للدخل الشهري بسبب إجمالي الدخل الشهري، ويمكنه تقديم شكوى مالية خلال 90 يوماً ولا تؤثر في نتيجة الأهلية.
بينما تؤثر القدرة المالية على الأهلية، فقد يكون المستفيد غير مؤهل في حال تجاوز حد القدرة المالية، ويمكنه تقديم الاعتراض خلال 90 يوماً من نتيجة عدم الأهلية، وفي حال لم يتم تقديم الاعتراض خلال تلك المدة يجب عليه إعادة تقديم الطلب.
القدرة الماليةيعرف البرنامج القدرة المالية بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع، القابلة للتقييم عدا ما تنص الضوابط على استثنائه، وتتأثر الأهلية حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.
وتم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1,371,200 ريال.
معايير القدر المالية القابلة للتقييم
- الأصول العقارية.
- المركبات.
- الأصول النقدية.
- المحافظ الاستثمارية.
- إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية.