شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لمستفيدي التأهيل الشامل التسجيل في حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هناك بعض الحالات التي يتشكك البعض في أحقيته في الاستقادة من دعم برنامج حساب المواطن، ومن بينهم مستفيدي التأهيل الشامل.

وبحسب دليل الأسئلة االشائعة فإن هناك حالتين من مستفيدي التأمين الشامل تختلف حالتهما حول إمكانية الاستفادة من برنامج حساب المواطن وهما كالتالي:

الحالة الأولى: إذا كان المستفيد مقيماً في أحد مراكز التأهيل الشامل، ففي هذه الحالة لا يستطيع التقديم للبرنامج .

إذا كان المستفيد مقيماً في أحد مراكز التأهيل الشامل، ففي هذه الحالة لا يستطيع التقديم للبرنامج الحالة الثانية: إذا كان المستفيد غير مقيم في مراكز التأهيل الشامل، وفي هذه الحالة يحق له التقدم للبرنامج .



استثناءات في احتساب الدخل في حساب المواطن



حدد برنامج حساب المواطنين الحالات التي يجري فيها عمل استثناء في حساب دخل المستفيد.

وبحسب دليل الأسئلة الشائعة من برنامج حساب المواطن، فهناك استثنائين هما:

الهبات والمساعدات والصدقات التي لا تصرف بشكل ثابت.

المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث -لاسمح الله-.

الدعم النقدي لحساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.

واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، بدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".