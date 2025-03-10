السعودية | “مروج” تطلق مبادرةً بيئية يشارك فيها أكثر من 100 متطوع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت مؤسسة تنمية الغطاء النباتي “مروج” ، أمس مبادرةً بيئية تهدف من خلالها إلى تعزيز الغطاء النباتي، ورفع مستوى النظافة في المنتزهات والأودية بمنطقة المدينة المنورة.

وشارك بالمبادرة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة، من طلاب المرحلتين الثانوية والجامعية في المنطقة، وتسعى المؤسسة إلى الجمع بين مفاهيم التطوع والاستكشاف والتحدي، إذ يشارك المتطوعون في تنظيف الخليج 365 الطبيعية، إلى جانب ممارسة أنشطة أخرى مثل الهايكنج، مما يوفر تجربة متكاملة تساعد الشباب على اكتساب المهارات في الحياة البرية، وتحقيق الاستدامة البيئية، والمسؤولية المجتمعية.

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