ريهانا تحتفل باليوم العالمي للمرأة: صور نادرة من لحظات ولادتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت النجمة العالمية ريهانا باليوم العالمي للمرأة بطريقة مميزة، حيث شاركت مع متابعيها البالغ عددهم 149 مليونًا على وسائل التواصل الاجتماعي صورتين نادرتين توثقان لحظات ولادتها لطفليها RZA وRiot Rose.

في منشورها، وصفت المغنية الحائزة على جائزة جرامي تلك اللحظات بأنها “أقوى شيء قمت به على الإطلاق كامرأة”، معبرة عن مدى تأثير تجربة الأمومة عليها. كما أضافت تعليقًا طريفًا قالت فيه: “ونعم، لقد أنجبت باللؤلؤ والنظارات الشمسية… لا تسأل، كان يحدث الكثير”، في إشارة إلى أسلوبها الفريد حتى في اللحظات الأكثر خصوصية.

لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا، حيث انبهر معجبوها بجمالها الطبيعي قبل وبعد الولادة، وأشادوا بمشاركتها العفوية والصادقة لهذه اللحظات الخاصة.

يُذكر أن ريهانا والنجم آيساب روكي على علاقة منذ عام 2020، وهي الفترة التي أعلنا فيها عن ارتباطهما رسميًا، وقد استقبلا طفلهما الأول RZA عام 2022، ثم رزقا بطفلهما الثاني Riot Rose في 2023.