السعودية | تحذير رسمي: “أبشر” تكشف عن رسائل مزيّفة تستهدف المستخدمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أصدرت المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر”، تحذيراً عاجلاً بشأن انتشار رسائل نصّية مزيّفة تدّعي ارتباطها بالمنصة، حيث تمَّ رصد محاولاتٍ احتيالية تستهدف عدداً من المستخدمين عبر روابط مشبوهة تحمل اسم “Absher”.

وأكَّدَتْ “أبشر” ضرورة تجاهل هذه الرسائل وعدم التفاعل معها؛ مشددةً على أهمية التحقّق من صحة أيّ رابطٍ عبر الموقع الرسمي Absher.sa قبل تنفيذ أيّ خدمة. كما أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الرسائل المزيّفة؛ داعية المستخدمين إلى الاعتماد فقط على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات والخدمات الموثوقة.