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لبنان.. استشهاد جندى وإصابة 2 آخرين فى اعتداءات الاحتلال على كفر كلا

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لبنان.. استشهاد جندى وإصابة 2 آخرين فى اعتداءات الاحتلال على كفر كلا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على اللبنانيين في بلدة كفر كلا أدت إلى سقوط شهيد عسكري.


وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن إصابة شخصين آخرين بجروح حالة أحدهما حرجة.


وفي سياق متصل، حلقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي وخصوصاً في أجواء بلدة بيت ليف.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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