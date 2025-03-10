شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. استشهاد جندى وإصابة 2 آخرين فى اعتداءات الاحتلال على كفر كلا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على اللبنانيين في بلدة كفر كلا أدت إلى سقوط شهيد عسكري.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن الاعتداءات أسفرت أيضا عن إصابة شخصين آخرين بجروح حالة أحدهما حرجة.
وفي سياق متصل، حلقت مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض في أجواء القطاع الغربي وخصوصاً في أجواء بلدة بيت ليف.
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