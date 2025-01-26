مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024

الدمام - شريف احمد - استطاع مستشفى دله النخيل بالرياض، أن يحقق تميزا جديدا في إحراز الجوائز على المستويين محليا وخارجيا، واستطاع المستشفى أن يفوز بجائزة أفضل مستشفى في خدمات الطوارئ - المملكة العربية السعودية 2024، المقدمة من مجلة Business Tabloid العالمية،حيث نال المستشفى هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق.

