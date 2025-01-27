شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار الثقافي المصرى بالسعودية يفتتح جناح مصر ويلتقي بقيادات جامعة الفيصل بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور أحمد سعيد فهيم منصور المستشار الثقافي التعليمي المصري بـ السفارة المصرية بالسعودية الجناح المصري خلال فعاليات اليوم الثقافي وملتقي الطلاب الدوليين بـ جامعة الفيصل بالرياض، كما التقى بقيادات جامعة الفيصل بالرياض خلال الفعاليات، بحضور عميد كلية الطب وقيادات الجامعة والكلية، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد سعيد الملحق الثقافي التعليمي المصري أهمية ربط البرامج التعليمية المتخصصة باحتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل، مشيرا إلى متابعة المكتب الثقافي المصري للطلاب والباحثين المصريين الدارسين بالمملكة ودعمهم ليكونوا خير سفراء لبلدهم.

كما أكد الدكتور أحمد سعيد أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين الجامعات المصرية والسعودية، مشيدًا بمدي تقدم الجامعات المصرية في التصنيف الدولي والبرامج المتخصصة بالجامعات والتي تواكب سوق العمل.

ومن جانبهم، أعرب قيادات جامعة الفيصل عن سعادتهم بوجود الثقافة والحضارة المصرية خلال فعاليات اليوم الثقافي بالجامعة.

وشهد الجناح المصري إقبالًا كبيرًا من الزوار وأشادوا جميعًا بالمستوى الرائع للجناح المصري، والذي يعكس قيمة ومكانة مصر، وكذا التطور الكبير الذي تشهده حاليا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.