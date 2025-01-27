يسرا محنوش في صدارة تريند السعودية بعد طرح البوم بتوقيع الموسيقار طلال

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - تصدرت الفنانة التونسية يسرا محنوش ترند "منصة إكس "، بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد النجاح الذي حققته في البومها الغنائي الجديد " يسرا محنوش 2025 " بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات.

وتضمن الالبوم الجديد 7 أغاني من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، تميز بتنوع لهجاته بين الخليجية والعراقية والمصرية، وكتب كلمات الأغاني نخبة من الشعراء العرب، من بينهم: الشاعر الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن في أغنية "قلت المطر" وأيضًا تواجد الشاعر خالد المريخي في أغنية "صدقني" و"عيش يومك". أما أغنية "أه وآهين" فقد كتب كلماتها الفنان كاظم الساهر، واحبك تاني كتب كلماتها الشاعر حسين السيد،كما شارك بهذا العمل اهم الموزعين الموسيقيين العرب.

كما تصدر هاشتاق يسرا محنوش سيدة الطرب ليحتل المركز الأول كأكثر هاشتاق متداول على منصة إكس بالسعودية،وحصد الالبوم خلال أيام قليلة أكثر من خمسة ملايين مشاهدة على يوتيوب.

جدير بالذكر أن يسرا محنوش شاركت عام 2007 في برنامج سوبر ستار في الموسم الرابع وحلت في المركز الثالث ورغم عدم تحقيقها المركز الأول الا انها حصلت على اعجاب شديد من لجنة التحكيم.

يسرا محنوش شاركت في الموسم الأول من The Voice

وشاركت أيضا سنة 2012 في الموسم الأول من برنامج ذا فويس The Voice: أحلى صوت على قناة إم بي سي 1 واختارت يسرا فريق كاظم الساهر وحصلت على المركز الثاني وتوالت نجاحاتها فى العديد من الألبومات الغنائية.

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