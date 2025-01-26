شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. هطول أمطار على مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

مركز الأرصاد

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.سبق وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة.وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.