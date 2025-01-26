اخبار السعوديه

طقس السعودية.. هطول أمطار على مدينة الرياض

0 نشر
واس- الرياض 0 تبليغ

  • طقس السعودية.. هطول أمطار على مدينة الرياض 1/2
  • طقس السعودية.. هطول أمطار على مدينة الرياض 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس .. هطول أمطار على مدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار خفيفة على مدينة الرياض، شملت أنحاء متفرقة من العاصمة.
ولا زالت السماء ملبدة بالغيوم. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

مركز الأرصاد

سبق وأعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد في المملكة.
حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة.
وتشمل الأمطار أجزاء من منطقة مكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية والشرقية.
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا