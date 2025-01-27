معرضا «آيدكس» و«نافدكس» يستعرضان أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً

ابوظبي - سيف اليزيد - يقدم معرضا آيدكس ونافدكس في نسختهما الجديدة 2025، منصة استثنائية لاستعراض أحدث الحلول المبتكرة في 17 قطاعاً رئيسياً تشمل المركبات والأنظمة البرية، والطائرات والأنظمة الجوية، والأنظمة غير المأهولة، ما يعكس التقدم الهائل في تقنيات التنقل الذكي والعمليات الذاتية، كما تسلط الأنظمة الملاحية، وأنظمة الرادار، وأنظمة القيادة والسيطرة الضوء على الإمكانات التقنية التي تعيد تشكيل استراتيجيات الدفاع الحديثة.

ويقام المعرضان تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة «حفظه الله» في الفترة من 17 إلى 21 فبراير المقبل، في مركز أدنيك أبوظبي، حيث يعد المعرضان من أهم وأبرز الفعاليات العالمية على الساحة العالمية، كونهما يستعرضان أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الدفاع والأمن، بما يشمل البر والجو والبحر والفضاء.

وتنظم مجموعة أدنيك المعرضان بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن، ليجمعا نخبة من صناع القرار الحكوميين والدبلوماسيين وكبرى الشركات العالمية، مما يعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار التقني والدفاعي.

وسيركز معرض آيدكس على أبرز التطورات الهائلة في قطاعات الأسلحة والأنظمة والمعدات الشخصية والتقدم في تقنيات الاستعداد القتالي وحماية الأفراد، مما يضمن أقصى مستويات الكفاءة والجاهزية، وفي مجالات متخصصة أخرى، يغطي المعرض أنظمة الحرب الإلكترونية، ومعدات الأمن الداخلي، ومعدات الطب والبقاء، حيث يلبي الاحتياجات المتزايدة للدفاع والأمن في مواجهة التحديات العالمية، كما يبرز أهمية التعاون الإنساني من خلال تسليط الضوء على قطاعات الإغاثة والمنظمات الإنسانية.

كما يستعرض معرض نافدكس الذي يغطي مجال الدفاع البحري، السفن والأنظمة البحرية، والغواصات، والمركبات البحرية غير المأهولة، مما يعكس تطور القدرات البحرية المتقدمة، فيما يؤكد قطاع الدفاع الفضائي على الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا الفضاء في الأمن الوطني.

وعلى مدار خمسة أيام، سيمثل المعرضان منصتين مثاليتين لإطلاق المنتجات والحلول التقنية المتطورة، مع التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكارات التي ترسم ملامح المستقبل في قطاع الدفاع، وسيتمكن المشاركون من استعراض إنجازاتهم أمام جمهور عالمي يضم قادة الصناعة، مصنعي المعدات الأصلية، والوفود رفيعة المستوى من مختلف أنحاء العالم.

كما يوفر المعرضان بيئة مثالية للتواصل وبناء الشراكات مع أبرز العلامات التجارية الدولية وصناع القرار والقادة المحليين، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتبادل المعرفة. وتعزز هذه البيئة المبتكرة جهود المشاركين في معالجة التحديات المتغيرة على صعيد الأمن والدفاع العالمي.

ويؤكد تنظم مجموعة أدنيك لمعرضي آيدكس ونافدكس 2025 على مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في توفير منصات فعالة تعزز الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تسهم هذه الفعاليات في تعزيز التعاون الدولي ودعم التطور المستدام لصناعة الدفاع، بما يرسخ دور الدولة كمركز عالمي للتطوير التقني وحلول المستقبل.