27 حديقة مجهزة للشواء في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، جميع أفراد المجتمع من رواد الحدائق، إلى أهمية الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والمساهمة في الحفاظ على المظهر الحضاري العام، وحماية وصون المرافق الترفيهية والعامة، والتقيد بالسلوكيات الحضارية التي من شأنها تحقيق الاستدامة لهذه المرافق التي أنشئت من أجل إسعاد المجتمع، وتوفير أماكن ترفيهية عائلية بمواصفات عالمية.

جاء ذلك خلال حملة التوعية التي نظمتها البلدية؛ بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية بشأن التقيد بالقوانين التي تنظم سلوكيات ارتياد الحدائق، والمتنزهات الترفيهية، وعلى وجه الخصوص آليات وسلوكيات الشواء، وحث رواد هذه المرافق على أهمية اتباع الممارسات التي تساعد في حفظ وصون هذه الأماكن الترفيهية، وخصوصاً حماية المسطحات الخضراء، والأشجار، ومكونات وأصول هذه الحدائق.

وحثت البلدية، خلال الحملة، رواد الحدائق على المساهمة الفعالة من قبلهم في المحافظة على نظافة الحدائق، وعدم رمي مخلفات الشواء بشكل عشوائي، والحرص على وضع بقايا الشواء، والفحم المحترق في الحاويات الأسمنتية المخصصة لذلك، حفاظاً على البيئة، ولتحقيق أعلى معايير السلامة في الحدائق، وبالوقت نفسه للارتقاء بالمظهر العام للمرافق الترفيهية.

وضمن هذا الإطار، نفذ مركز بلدية مصفح حملة توعية بخصوص الالتزام بمتطلبات ممارسة الشواء في الحدائق العامة، وذلك في متنزه السلمية، كما نظم مركز التواجد البلدي- ربدان حملة أخرى في حديقة ربدان، ونفذ كل من: مركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الوثبة، وفي مدينة محمد بن زايد، عدداً من الحملات في الحدائق التابعة لهذه المراكز، استهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي بمتطلبات ممارسة الشواء في الحدائق العامة، وحماية البيئة والمظهر العام.

وتضمنت الحملات توزيع منشورات توعية، والقيام بجولات ميدانية في الحدائق، والتواصل المباشر مع رواد هذه الحدائق، وتوعيتهم بهذا الجانب، كما حرصت الحملات على نشر أفكار التوعية عبر تطبيق «فريجنا»، والتي تناولت السلوكيات الإيجابية في ممارسة الشواء في الحدائق، وأثر الالتزام بهذه المتطلبات على استدامة المرافق العامة والترفيهية، والحفاظ على الجمال والمظهر العام لهذه المرافق.

وأعربت بلدية مدينة أبوظبي عن تقديرها وشكرها للشركاء الذين أسهموا في إنجاح هذه الحملات، متمثلين بكل من: بنك أبوظبي الأول، وملحمة الفرح.

الجدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي، وبهدف إسعاد المجتمع، تواصل توسيع خريطة الأماكن والمواقع المهيأة للشواء، والمجهزة بكل المتطلبات، مثل: المنصات الإسمنتية المخصصة للشواء، والحاويات الإسمنتية المخصصة لوضع مخلفات الشواء، والفحم المحترق، وسلال النفايات.

وتوفر البلدية حالياً العديد من مواقع الشواء في أبوظبي، والبر الرئيسي بمعدل 27 حديقة مجهزة ومزودة بأماكن مخصصة للشواء، وذلك لتوفير أفضل الخدمات لرواد هذه الحدائق والاستمتاع بأرقى الخدمات، بما يتناسب مع معايير الحفاظ على المظهر العام والبيئة، والاستدامة.

وعلى صعيد الأماكن المخصصة للشواء داخل جزيرة أبوظبي، فهي: (13 حديقة) مزودة بمواقع عديدة مخصصة للشواء: حديقة العائلة (أ)، حديقة العائلة (ب)، حديقة النوفل، حديقة البوم، الحديقة الرسمية، حديقة التراث، متنزه رقم 1، متنزه رقم 2، متنزه رقم 4، متنزه رقم 5، حديقة الدلافين، حديقة المطار، حديقة الزعفرانة.

وفي البر الرئيسي: (14 حديقة) مزودة بمواقع عديدة مخصصة للشواء: الفن والجوري والأرجوان وربدان، ومتنزه الشريعة، وساحة الرحبة، ومتنزه الوثبة، وحديقة الختم، وحديقة البارجيل، وحديقة الكادي، وحديقة البيرق، وحديقة الفانوس، وحديقة العدلة، سواحة الشامخة.

وتعمل بلدية مدينة أبوظبي على توعية مرتادي الحدائق، وتوضيح الأضرار التي تلحقها ممارسات الشواء في الأماكن غير المخصصة لذلك، ولا تلجأ البلدية إلى تحرير المخالفة كخيار أول، بل تحرص على استنفاد جميع مراحل التنويه والإنذار، والتوعية أولاً، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع، وإشراكهم في الحفاظ على مرافقنا الترفيهية بأجمل صورة، ولكن في حال اضطرت البلدية لتوجيه مخالفة مالية، فإن مخالفة الشواء في الأماكن غير المخصصة لذلك حسب ما تنص عليه التشريعات والقوانين تبلغ 1000 درهم.