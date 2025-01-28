ملتقى «مفكرو الإمارات 2025».. رؤى وطنية خلاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - طه حسيب (أبوظبي)

تحت عنوان «أفكار وطنية خلاقة»، عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدورة الثانية لملتقى «مفكرو الإمارات».

وبحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والباحثين والأكاديميين، ناقشت فعاليات الملتقى ثلاثة محاور رئيسية: الهوية الوطنية والشخصية الإماراتية والتعليم وتنمية المجتمع والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المستقبل.

وخصص الملتقى جلسات رئيسية، أهمها: «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.. مستقبل قطاع النقل»، وجلسة عن «الهوية الإماراتية: التوازن الوطني والعالمي»، وتضمنت الفعاليات جلسة عن «شيخوخة المجتمع»، وجلسة عن «ثورة المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي: تمكين الكوادر الوطنية والمجتمع للمستقبل».

حضر الملتقى، معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس الإمارات للإعلام. وشارك في الجلسات الرئيسية معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى مفكرو الإمارات 2025، قال الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: إن «الحظ حليفنا بأن انعقاد الملتقى يأتي بعد فترة قليلة من تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإعلانه عام 2025 عام المجتمع، والاسترشاد بتوجيهات سموه للخروج بأفكار وطنية خلاقة تحدث أثراً حقيقياً في مجتمعنا». وأكد النعيمي أن ملتقى «مفكرو الإمارات» السنوي يرسي أسساً متينة لبناء منصة وطنية تجمع بين الخبرات والكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات. وقال مدير عام مركز الإمارات للدراسات: «نفخر اليوم بأن منصة (مفكرو الإمارات) أصبحت بيتاً للفكر والإبداع، وتضم أكثر من (200) مفكر إماراتي، منهم 35 شابّاً وشابة من مفكري الغد».

مستقبل قطاع النقل

وتحت عنوان «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي2031: مستقبل قطاع النقل»، استهلت النسخة الثانية من ملتقى «مفكرو الإمارات» فعالياتها بجلسة شارك فيها معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأدارها الخبير الاقتصادي ناصر الشيخ. وأكد معالي سهيل المزروعي أن دولة الإمارات باتت وجهة رئيسية للشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، كونها نجحت في استقطاب أبرز الشركات الدولية، وانطلق هذا المشوار منذ 17 عاماً بفكرة إنشاء شركة «مصدر» لتحقيق رؤية بناء أول مدينة مستدامة في العالم. وأضاف معاليه: «اليوم تتجدَّد الرؤية المستقبلية الحكيمة للقيادة مع التطورات في الذكاء الاصطناعي، واستثمار تقنياته في مجالات مختلفة، ولا سيَّما مجال النقل».

وأشار المزروعي إلى أن الدولة تسعى في قطاع الذكاء الاصطناعي إلى الاستثمار في مراكز بيانات ضخمة لدعم تطوير حلول نقل مستدامة، وتعزيز قدرات التنبؤ بالمستقبل. وأكد معاليه أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز على تقليل الاستهلاك المفرط للطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية عبر استخدام سيارات كهربائية، وتقنيات ذكية، وأن تكون 50% من وسائل النقل عديمة الانبعاثات بحلول 2050، وتقليل التلوث الصادر من المباني بنسبة 40% وتحسين إدارة الطاقة في المنازل، بهدف بناء مدن المستقبل النظيفة والمستدامة. وتحرص الدولة على تطوير التشريعات لتواكب الطفرة في تقنيات النقل، مثل التشريعات الخاصة بالسيارات التي تعمل بالهيدروجين.

توازن فريد

وعن «الهوية الوطنية: التوازن الوطني والعالمي»، شهد الملتقى جلسة شارك فيها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي. الجلسة التي أدارها الدكتور سلطان النعيمي، أكد خلالها معالي ضاحي خلفان أن الهوية لغةً مشتقة من الضمير «هو» أو جوهر الشيء، وكينونته وما يميزه عن غيره، وأشار إلى أن دولة الإمارات نجحت في تحقيق توازن فريد بين القيم الوطنية والتقاليد الأصيلة، والانفتاح على العالم، مؤكداً أن الهوية الوطنية الإماراتية هي بصمة الشيخ زايد، وهي تتجسد في كوني إماراتيّاً، وخليجيّاً، وعربيّاً، ومسلماً. وشدد تميم على أهمية الأسرة في تعزيز الهوية الوطنية وغرس القيم من خلال تعلم الأبناء حب الوطن، واحترام رموزه، والتفاني في خدمته، نقل العادات والتقاليد الثقافية من جيل إلى آخر، مما يرسخ الهوية الوطنية. وأكد معاليه أهمية الخدمة الوطنية في تعزيز القيم الوطنية.

«القدوات الوطنية» وتعزيز الهوية

من جانبه، أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي أن لدينا قيماً مشتركة تجمعنا مع الآخرين، إضافةً إلى قيم تميزنا وتنبع من تراثنا وإرثنا الثقافي.

ويرى أن علينا التصدي للجهات التي تحاول إدخال قيم دخيلة لا تنسجم مع هويتنا، مع التركيز على تحصين أبنائنا وبناتنا من هذه التأثيرات الغريبة. وأشار إلى أن هناك حاجة إلى تعزيز دور القدوات الوطنية في تشكيل الهوية الإماراتية، وجعلها جزءاً من الثقافة العامة؛ لضمان تربية أجيال قادرة على التمييز بين التأثيرَين الإيجابي والسطحي. واستنتج معاليه أن المبادرات الوطنية تثبت أن الإنسان الإماراتي قادر على الإبداع والعطاء. وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين المحلي والعالمي في الهوية الوطنية، والتكامل مع البعد العالمي فرصة وليس تهديداً، والتنوع الذي تحظى به الإمارات مصدر قوتها.

التعليم المستمر

وتضمنت فعاليات الملتقى جلسة بعنوان «الشباب: التعليم المستمر وسوق العمل»، ركزت على أهمية التعليم المستمر في زيادة الإنتاجية والمشاركة المجتمعية، وشارك في الجلسة معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. وأكد معالي العور أن المسؤولية الأساسية للتعلُّم المستمر تقع على عاتق الفرد نفسه، وهي ثقافة يجب ترسيخها منذ المراحل المبكرة للحياة، خاصة أن التطور التقني أتاح للجميع فرصة التعلم المستمر. وأضاف معاليه أنه ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تتبنَّى نهجاً مرناً لمواكبة المتغيرات؛ فبرغم أهمية الشهادة الأكاديمية بصفتها إطاراً أساسيّاً، فإنه يجب دمج مجالات تعليمية أخرى غير التخصصات العلمية؛ ما يمهِّد الطريق نحو تعزيز التعليم المستمر. وأضاف أنه ينبغي أن يكون هناك ترابط دائم بين سوق العمل، ومؤسسات التعليم العالي؛ من خلال مواءمة المناهج مع احتياجات السوق المتغيرة؛ وتعزيز المهارات العملية والتقنية للطلاب؛ لضمان جاهزيتهم لتحديات المستقبل. من جانبه أكد النيادي أنه على شباب الغد أن يتمتعوا بثلاث صفات: المهارات الرقمية؛ إلى جانب القدرات التحليلية والتفكير النقدي؛ فضلاً عن المهارات الاجتماعية الأساسية، مثل الذكاء العاطفي.

وأشار الدكتور سلطان النعيمي إلى وجود 38 مركزاً من مراكز التعلم المستمر في الدولة.

التركيز على المهارات

ويرى النيادي أن من أبرز التحديات التي تواجه الخريجين الجدد توافر الخبرة، ولكن ينبغي أن يكون التركيز على مهارات يمتلكها الفرد بدلاً من عدد سنوات الخبرة. واستنتج أهمية أن تُعطي الجهات الأولوية للمهارات الشخصية عند تقييم الكفاءات؛ فالخبرة يمكن اكتسابها من خلال الممكِّنات الرقمية، التي تُعد مسؤولية فردية في تطوير الذات. ويرى النيادي أنه إذا كان البعض يعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيحل محل وظائف المستقبل فإن هذا الاعتقاد ليس دقيقاً؛ بل الحقيقة أن الأفراد القادرين على استخدام هذه التقنية بفاعلية هم من سيحظَون بفرص المستقبل.

«معدل الخصوبة» وشيخوخة المجتمعات

وتحت عنوان شيخوخة المجتمع: أين نحن الآن؟ تضمن الملتقى جلسة شارك فيها معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وأدارها الدكتور عارف الحمادي، عضو «مفكرو الإمارات». وأشار معالي الدكتور مغير الخييلي إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يولي اهتماماً خاصاً للاطلاع على معرفة مرئيات الندوات الاجتماعية، وقد خصص جزءاً من «برزة» يوم الثلاثاء، التي طالما واظب عليها، للتواصل مع قادة المجتمع وأفراده، والاستماع بنفسه إلى المشكلات التي تواجههم، والسعي إلى حلها، وكان من ضمنها مشكلة انخفاض معدل الخصوبة.

وأكد معالي الدكتور مغير الخييلي أن مشكلة انخفاض «معدل الخصوبة»، أحد العوامل الأساسية التي تُسهم في ظاهرة شيخوخة المجتمع، ولم تتمكَّن الدول التي انخفض فيها معدل الخصوبة المسمَّى «مستوى الإحلال» عن 2.1 من التعافي من هذه الأزمة، ودولة الإمارات تقترب من هذا المعدل، ومن المتوقَّع أن تصل إليه في عام 2026. وأشار الخييلي إلى أن دول العالم المتأثرة بمشكلة انخفاض الخصوبة طرحت 33 مبادرة متنوعة، طبَّقت منها دولة الإمارات 9 مبادرات، من أبرزها «نافس»، و«مديم»، و«عُونية العرس»، و«سلف السكن»، التي تهدف جميعها إلى تشجيع الشباب على الزواج.

وأكد الخييلي أنه كلما ارتفع متوسط أعمار الناس في أي دولة، فإنها تقترب من الشيخوخة، وهناك علاقة أو ارتباط عكسي بين ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الخصوبة، فكلما زاد الناتج المحلي انخفضت الخصوبة. وأسباب الانخفاض تتمثل في طول العمر وارتفاع نسب الطلاق والأفكار الدخيلة.

مشروع وطني رائد

«مفكرو الإمارات» مشروع وطني رائد، انطلق في يناير 2022 في «إكسبو 2020 دبي» من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بهدف دعم المفكرين والباحثين الإماراتيين، عبر منصة واحدة تمثل ملتقى لإسهاماتهم الفكرية، وإبراز دورهم المجتمعي، وتعزيز القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي

خصص الملتقى جلسة رئيسية بعنوان «ثورة المهارات في عصر الذكاء الاصطناعي: تمكين الكوادر الوطنية والمجتمع للمستقبل»، شارك فيها الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، والدكتورة ابتسام المزروعي، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة A1E3، رئيسة مبادرة الأمم المتحدة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة»، والأستاذ الدكتور فادي العلول عميد كلية الهندسة بالجامعة الأميركية بالشارقة، وأدارها الدكتور عبداللطيف الشامسي مستشار أكاديمي بمكتب الشيخة بدور القاسمي.

وتوصل المشاركون في الجلسة إلى استنتاجات من بينها: الذكاء الاصطناعي أصبح مساقاً مشتركاً لجميع التخصصات العلمية، وبات يتيح فرصاً لتفعيل اقتصاد المهارات بمعنى زيادة الإنتاج بأقل تكلفة، ولذلك من الضروري تدريب الطلاب على هندسة الأوامر لتعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، إطلاق برامج لاكتساب الخبرات من الخارج، إبرام شراكات من أجل التعاون بين المنظمات الدولية والمؤسسات التعليمية لتنشئة جيل من الشباب مدرك لاستخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، من خلال التأكيد على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومنع سوء استخدامه، والحرص على تطوير التشريعات الخاصة بالطفرة التقنية لتفادي التحيز، لأن المبرمج هو الذي يتحكم في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حلقات نقاشية متنوعة

بمشاركة أعضاء «مفكرو الإمارات»، تضمن الملتقى الثاني لـ«مفكرو الإمارات» فعاليات فرعية، ناقش المشاركون فيها زوايا معينة، من بينها: «الأسرة الإماراتية والتحولات الاجتماعية.. تحديات وآفاق»، و«تعليم المستقبل: تمكين الشباب لبناء مجتمع مستدام»، و«التعليم بين التحول والاستقرار رؤى المجتمع وتطلعات المستقبل». وناقش المشاركون «دور الشباب الإماراتي في بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي»، و«ضمان استخدام أخلاقي ومستدام في الذكاء الاصطناعي»، و«تعزيز الابتكار الاجتماعي التعليمي»، و«الشخصية الإماراتية كيف يرى العالم الإمارات من خلال شبابها».