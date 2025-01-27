"مزرعة حتا النموذجية للفراولة".. مشروع زراعي مستدام ووجهة للسياحة الخضراء

ابوظبي - سيف اليزيد - بين أحضان جبال منطقة حتا في دبي حجزت مزرعة حتا النموذجية للفراولة موقعاً بارزاً لها بين المزارع المستدامة والمنتجة بريادتها في إنتاج أنواع عالمية من الفراولة تلبي جانباً من احتياجات السوق المحلي كثمرة لجهود صاحبها خلفان حميد المطيوعي الذي استثمر خبرته لتشييدها وفق تقنيات زراعية مبتكرة وممارسات مستدامة تحافظ على الموارد الطبيعية وتوفر للمستهلكين منتجات مميزة بجودة عالية.





اليوم تحولت المزرعة إلى وجهة للسياح الباحثين عن الأجواء الساحرة والقيام بتجربة فريدة لقطف المحصول من المزرعة مباشرة فضلاً عن تذوق المشروبات الساخنة والباردة بنكهة الفراولة ومنتجاتها التي تتطور يوماً بعد آخر.





المزرعة أثبتت وخلال فترة قصيرة من إنشائها رسمياً ريادتها في مجال السياحة الخضراء التي تشكل شعاراً لحملة أجمل شتاء في العالم في نسختها الخامسة بهدف تشجيع المشاركة المجتمعية في الممارسات الزراعية المستدامة وتحفيز الزيارات السياحية إلى هذه المشاريع الزراعية المستدامة.





رسم المطيوعي قصة نجاح أثمرت عن واحدة من المزارع النموذجية المتفردة في الدولة، مستقطبة جانباً من السياحة الخضراء بين أحضان الطبيعة.