شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح المناطق المتوقع سقوط الأمطار بها اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، نائب رئيس جمعية الطقس الدكتور عبدالله المسند، خريطة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس توضح الأماكن المتوقع سقوط الأمطار بها اليوم الأحد.

وأوضحت الخريطة المرفقة أنه من المتوقع سقوط أمطارًا متفرقة على الرياض وحائل وأبها والهفوف.

‏وقال المسند :” بقي على العقارب 15 يومًا، وعلى نهاية الفصل الثاني 25 يومًا، وعلى يوم التأسيس 28 يومًا، وإجازة الشتاء 29 يومًا، بينما رمضان 33 يومًا والحميمين 54 يومًا.

وأضاف:” بقي على إجازة عيد الفطر 54 يومًا، وعلى الربيع 54 يومًا، وعلى الذراعين 80 يومًا، وإجازة عيد الأضحى 124 يومًا والحج 130 يومًا، وفصل الصيف 146 يومًا، و إجازة الصيف 151 يومًا، ونهاية السنة الهجرية 151 يومًا.”