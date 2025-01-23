شكرا لمتابعة خبر عن افتتاح أول الشواطئ الرملية العامة بأبحر الشمالية بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - افتتحت أمانة محافظة جدة أول شواطئ أبحر الشمالية الرملية، شاطئ المستقبل والبالغة مساحته 17.64 ألف متر مربع، ضمن المواقع التي استعادتها على الواجهات البحرية, وذلك في إطار توسعها في إنشاء شواطئ عامة رملية نموذجية.

وأوضح وكيل الرقابة البحرية الكابتن ثامر نحاس، أن الشاطئ منذ اُفتتاحه يشهد توافد أعداد كبيرة من المتنزهين والسياح، مشيرًا إلى أن الأمانة تسعى إلى التوسع في ثقافة الشواطئ الرملية، من خلال توفير مساحات آمنة مجانية ومزودة بالخدمات كافة، للراغبين في الاستمتاع بمياه البحر والسباحة بأمان، في ظل وجود منقذين مؤهلين ومعتمدين من قبل الاتحاد السعودي للإنقاذ والسلامة المائية للحالات الطارئة.

وبين نحاس، أن أعمال تهيئة وتطوير هذه الشواطئ تشمل تركيب أبراج للمراقبة البحرية، تهدف إلى تعزيز إجراءات السلامة والإنقاذ في حالات الطوارئ، إضافة إلى توفير أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير إضاءة فعالة ومستدامة، إلى جانب وضع لوحات للتوعية بإرشادات استخدام الشواطئ، بما في ذلك قوانين وساعات السباحة المسموح بها.

يُذكر أن أمانة جدة، تعمل على تهيئة وتطوير شاطئين رمليين آخرين في منطقة أبحر الشمالية، تبلغ مساحة أحدهما 10.32 آلاف متر مربع، فيما يمتد الشاطئ الآخر على مساحة تصل إلى 75 ألف متر مربع، لتضاف إلى ما سبق تهيئته من مواقع على الواجهات البحرية.