شكرا لقرائتكم خبر عن مكة الأعلى.. درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - ترصد "اليوم" درجات الحرارة على مناطق المملكة، بحسب ما أورد المركز الوطني للأرصاد، إذ كشف أن أقل درجة حرارة هي 12 درجة مئوية في السودة، تلتها طريف وعرعر بـ 15 درجة مئوية.واستحوذتا مكة وجدة على أعلى درجات الحرارة اليوم الخميس، بـ 31 درجة مئوية، ثم جازان والقنفذة وينبع بـ 30 درجة مئوية.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وبين أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

ولم يستبعد مركز الأرصاد، تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

هطول أمطار في السعودية

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم والرياض.

كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.



طقس المناطق السعودية حتى يوم الاثنين

مستجدات الحالة الجوية في السعودية

كما نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم غد الخميس وحتى الاثنين المقبل.وذكر أنها ستكون مصحوبة برياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تتراوح سرعتها من 50 إلى 60 كم/ساعة، مع احتمالية جريان السيول.ولفت إلى تساقط البرد، وارتفاع الأمواج على السواحل، إضافة إلى الأعاصير القمعية أو الشواهق المائية.وتشمل الحالة أيضًا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، الجوف، والحدود الشمالية من الخميس إلى الاثنين، وعلى مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل يومي الأحد والاثنين.

ومن الخميس إلى السبت، يتوقع أن تشهد المهد والحناكية بمنطقة المدينة المنورة أمطارًا خفيفة إلى متوسطة.

وكذلك جدة وخليص أمطارًا خفيفة مساء السبت إلى صباح الأحد، ومنطقة نجران من الخميس إلى الاثنين، ومنطقة تبوك يوم الاثنين.

المركز الوطني يهيب بالجميع متابعة مستجدات الحالة الجوية عبر منصاته الإعلامية، لمعرفة المناطق والمحافظات المتأثرة بها، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات الجهات المعنية، حرصا على سلامة الجميع.