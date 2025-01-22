زلزالٌ بقوة 5.2 درجة يضرب قُبالة السواحل التركية ببحر إيجة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 22 يناير 2025, 6:23 صباحاً

ضرب زلزالٌ بقوة 5.2 درجة بمقياس ريختر، بحر إيجة قُبالة سواحل ولاية "تشاناق" قلعة- غرب تركيا. وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، بأن الزلزال وقع في وقتٍ متأخرٍ، أمس، على بُعد 6.62 كلم من سواحل قضاء "أيواليك" في الولاية، وعلى عُمق 8.65 كلم تحت قاع البحر. وأشارت الإدارة إلى أنه لم يصدر أيُّ تحذيراتٍ رسمية بحدوث موجات مدٍ عالٍ (تسونامي)، ولم يُسجل حتى الآن وقوع أضرارٍ مادية أو خسائر بشرية من جرّاء الزلزال.

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