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مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف لممارسة الصيد دون تصريح

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واس -مكة المكرمة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية .
وذلك لممارسته الصيد الراجل دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الالتزام بالتعليمات

وأهاب حرس الحدود بالجميع الالتزام بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بحماية الثروات المائية الحية والإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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