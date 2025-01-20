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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط مواطن مخالف لممارسة الصيد دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ضبطت الدوريات الساحلية لحرس الحدود بقطاع جدة بمنطقة مكة المكرمة مواطنًا مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية.
وذلك لممارسته الصيد الراجل دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وذلك لممارسته الصيد الراجل دون تصريح، وبحوزته أسماك مصيدة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه بالتنسيق مع الجهات المختصة.