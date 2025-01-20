شكرا لقرائتكم خبر عن 90 ألف زيارة منزلية للمرضى نفذها "القصيم الصحي" خلال العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

إحصائيات الرعاية المقدمة

تفعيل الخدمات الجديدة

الدمام - شريف احمد - نفذ تجمع القصيم الصحي ما يزيد عن 90,787 زيارة منزلية خلال العام الماضي 2024م للمرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية والبالغ عددهم 8,982 مستفيدًا في مختلف أنحاء منطقة القصيم، تنوعت هذه الزيارات ما بين 64,637 زيارة ميدانية و26,150 زيارة افتراضية.وأوضح التجمع أن الرعاية الصحية المنزلية حققت زيادة في أعداد المستفيدين بلغت 15%مقارنة بالعام قبل الماضي 2023م، مشيرًا إلى أن خدمة رعاية ما بعد الولادة قدمت الخدمة لأكثر 4,222 مستفيدة.كما تجاوزت خدمة تقديم التطعيمات في المنازل الأرقام المستهدفة حيث بلغ عدد المستفيدين من تطعيمات الأنفلونزا الموسمية 2,882 مستفيدًا، في حين استفاد 2324 مستفيد من خدمات صحة الفم والأسنان المنزلية المتقدمة.فيما بلغت عدد المستفيدين من الرعاية التلطيفية المنزلية 821 مستفيد ومن تطعيمات الحزام الناري أكثر من 300 مستفيد، إضافة إلى تقديم خدمات رعاية ما بعد الجراحة لـ 624 مستفيدًا و34 مستفيد من علاج الإدمان المنزلي.ونوه التجمع أنه تم خلال العام الماضي تفعيل خدمة الرعاية الصحية المنزلية بمركز الرعاية الصحية الأولية في محافظة أبانات، بالإضافة إلى تفعيل مبادرة رعاية الأم والطفل ما بعد الولادة بمستشفى الولادة والأطفال في بريدة، والتي حصدت التميز في الأداء والمركز الأول على مستوى مبادرات الرعاية المنزلية بمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الثالث من العام المنصرم.لافتاً النظر إلى أن الرعاية الصحية المنزلية حقق أيضاً التميز في المؤشر المركب لرضا المرضى على مستوى خدمات الرعاية الصحية خلال الربع الأول من عام 2024م.