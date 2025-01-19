60% نسبة نمو السجلات التجارية المصدرة خلال العام 2024م

أعلنت وزارة التجارة عن نمو إصدار السجلات التجارية بنسبة 60% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م. وبلغ إجمالي السجلات التجارية المُصدرة (521,969) سجل تجاري مقارنة بـ (368,038) سجل أصدر في العام 2023م، وتوزعت السجلات المُصدرة على المؤسسات بـ (368,038) سجل تجاري، والشركات بـ (153,931) سجل تجاري. وشملت السجلات التجارية مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتصدرت قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة، التشييد، خدمات الإقامة والطعام، الصناعات التحويلية قائمة أنشطة السجلات المُصدرة، فيما بلغ إجمالي السجلات التجارية القائمة في جميع مناطق المملكة (1,606,169) سجل تجاري بنهاية العام 2024م.



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