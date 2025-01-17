شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. الكشافة السعودية تختتم مُشاركتها في لقاء تمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

تمكين الشباب

الدمام - شريف احمد - عززت جمعية الكشافة العربية السعودية من علاقاتها مع الجمعيات الإقليمية والدولية ومستوى تنسيق الجهود الكشفية، بالمشاركة في اللقاء الدولي الثالث لتمكين الشباب.وجاءت مشاركة "الكشافة السعودية" في الفعاليات الكشفية العربية والخليجية التي استضافتهما جمعية الكشافة الكويتية خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير الجاري، حرصًا على الارتقاء بصورة الحركة الكشفية وتحقيق استراتيجيتها الجديدة, وتعزيز أواصر الشراكة وتبادل التجارب.وشملت الفعاليات اللقاء السابع عشر للمفوضين الدوليين العرب ومساعديهم الذي تضمن مجموعة من الجلسات؛ إضافة إلى اللقاء الدولي الثالث لتمكين الشباب (قيادة وتأثير).وتضمن اللقاء مجموعة من الجلسات من أهمها: مهارات القيادة الشاملة (بناء قادة المستقبل)؛ وأسس ومهارات الاتصال؛ والشباب والتنمية والقيادة؛ والتأثير عبر الاعلام الرقمي (أدوات وإستراتيجيات) بالإضافة إلى القيادة في إدارة الأزمات، وعرض للمبادرات الشبابية الجديدة بإطار عالم أفضل، وحضور اجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية الخليجية؛ واجتماع رؤساء الجمعيات الكشفية العربية مع اللجنة الكشفية العربية.كما شملت المشاركة الزيارات التي نظمتها الكشافة الكويتية لعددٍ من أهم المعالم التنموية والسياحية في دولة الكويت الشقيقة.