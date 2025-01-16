شكرا لقرائتكم خبر عن 2024.. "موانئ" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بالقطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات الأداء والإنجازات التشغيلية

التزام "موانئ" بالتحول الرقمي

الدمام - شريف احمد - حققت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" المستوى البرونزي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة لعام 2024 ضمن فئة القطاع الحكومي.وتُعد هذه الجائزة إحدى أبرز الجوائز الوطنية التي تُمنح للجهات المتميزة في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.يأتي ذلك تتويجًا لجهود "موانئ" المستمرة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال استراتيجياتها الطموحة التي انعكست إيجابًا على مؤشرات الأداء والإنجازات التشغيلية.وذلك في ظل عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يعكس هذا الإنجاز التزام "موانئ" بالتحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء المؤسسي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وبناء شراكات إستراتيجية ناجحة.وذلك عبر تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.وتأتي جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة لتكون المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي والعامل المحفّز الرئيس لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد.وذلك بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميز من أجل رفع مستوى جودة الأداء، ودفع عجلة التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.