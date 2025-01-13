رحلة سياحية لمحافظة الحريق

شملت الزيارة الاطلاع على العديد من المعالم الأثرية والتراثية والسياحية. وبدأ البرنامج بالاستقبال في مقر ضيافة البلدية، ثم زيارة حديقة «مطل البلدية» التي تتميز بإطلالتها الخلابة، ومتحف «نفحات الماضي» الذي يعكس جزءًا من تاريخ المنطقة العريق. كما تم زيارة مزرعة خضراء وسوق المفيجر التاريخي، الذي يمثل جزءًا من التراث الثقافي للمنطقة.
وتعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تسهم في تسليط الضوء على المعالم التراثية والثقافية التي تزخر بها مختلف المناطق، مما يعزز من فرص التنمية السياحية المستدامة ويعزز مكانة المملكة كمقصد سياحي رائد على مستوى العالم.
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