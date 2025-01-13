وزير الحج: رقم قياسي لأعداد الحجاج والمعتمرين عام 2024

أعلن وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، أن أعداد المعتمرين والحجاج الذين زاروا مكة المكرمة والمدينة المنورة من خارج السعودية خلال عام 2024 ارتفعت إلى رقم تاريخي قياسي جديد، لافتا إلى أن 18.535.689 ﺣﺎجا وﻣﻌﺘﻤﺮا زاروا الأماكن المقدسة، حيث بلغ عدد المعتمرين 16.924.689 ﻣﻌﺘﻤﺮا والحجاج 1.611.310 حجاج.

جاءت تصريحات وزير الحج خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج تحت شعار «الطريق إلى النسك»، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة جدة بمشاركة أكثر من 300 جهة محلية ودولية على مدى 4 أيام.

كما أعلن الوزير، خلال المؤتمر، عن إطلاق نسخة «نسك» المحدثة بـ100 خدمة إضافية، بينما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وقد ألقى نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، خطاب خادم الحرمين الشريفين في مستهل المؤتمر، الذي أكد فيه فخر المملكة منذ التأسيس بخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وأن رؤية السعودية 2030 أولت اهتماما بالغا بهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.