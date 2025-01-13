وزير الحج: رقم قياسي لأعداد الحجاج والمعتمرين عام 2024

جاءت تصريحات وزير الحج خلال حفل افتتاح النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض الحج تحت شعار «الطريق إلى النسك»، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في محافظة جدة بمشاركة أكثر من 300 جهة محلية ودولية على مدى 4 أيام.
كما أعلن الوزير، خلال المؤتمر، عن إطلاق نسخة «نسك» المحدثة بـ100 خدمة إضافية، بينما شهد المؤتمر توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وقد ألقى نائب أمير مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، خطاب خادم الحرمين الشريفين في مستهل المؤتمر، الذي أكد فيه فخر المملكة منذ التأسيس بخدمة الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار، والسهر على أمنهم وسلامتهم، وأن رؤية السعودية 2030 أولت اهتماما بالغا بهم منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين.
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