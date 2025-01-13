شكرا لمتابعة خبر عن فتاة عراقية تنبهر بمذاق التميس وسعر الوجبات بالمملكة.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة عراقية خلال تواجدها في المملكة عن إعجابها بمذاق الأطعمة السعودية وخاصة خبز التميس.

وذهبت الفتاة لأحد المطاعم المفتوحة واختارت عدة أطعمة بتكلفة 10 آلاف دينار، ومنها العريكة والتميس.

وقالت الفتاة إنها كانت تتمنى أن تجرب التميس، مشيرة إلى أن أسعار الأطعمة ليست غالية مضيفة :”الله يديمك يا رخص”.

وأكدت الفتاة العراقية أنها سعيدة بهذا الطعام، ثم أكملت تناولها وجبتها بالمطعم.

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