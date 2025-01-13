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فتاة عراقية تنبهر بمذاق التميس وسعر الوجبات بالمملكة.. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - عبرت فتاة عراقية خلال تواجدها في المملكة عن إعجابها بمذاق الأطعمة وخاصة خبز التميس.

وذهبت الفتاة لأحد المطاعم المفتوحة واختارت عدة أطعمة بتكلفة 10 آلاف دينار، ومنها العريكة والتميس.

وقالت الفتاة إنها كانت تتمنى أن تجرب التميس، مشيرة إلى أن أسعار الأطعمة ليست غالية مضيفة :”الله يديمك يا رخص”.

وأكدت الفتاة العراقية أنها سعيدة بهذا الطعام، ثم أكملت تناولها وجبتها بالمطعم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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