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حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة

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الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في شاطئ الصدف، وتم تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى – وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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