شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في قطاع الخبر بالمنطقة الشرقية مقيمًا من الجنسية اليمنية من الغرق أثناء ممارسة السباحة في شاطئ الصدف، وتم تقديم المساعدة له، ونقله إلى المستشفى – وهو بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، وعدم السباحة في المواقع غير المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.