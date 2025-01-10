"الزكاة" بالمرصاد لتهريب 6084 كجم "شبو" في منفذَي البطحاء والربع الخالي

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10 يناير 2025, 11:09 صباحاً
تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذَي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتَي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبَّأةً في مركبتَيْن قَدِمتا إلى المملكة عبر المنفذَيْن.
وأوضحت "الهيئة"، أنه في المحاولة الأولى قَدِمت إلى المملكة إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (1.944) كيلوجرام من "الشبو"، مُخبَّأةً في الصناديق الجانبية للشاحنة.
وفي المحاولة الثانية، أوضحت "الهيئة" أنه قَدِمت إلى المملكة مركبة عبر منفذ الربع الخالي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (4.140) كيلوجرام من "الشبو"، مُخبَّأةً في البطارية الخاصّة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.
وأفادت "الهيئة"، بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمَّ القبض عليهما وعددهما شخصان.
وأكّدَت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت "الهيئة" في الوقت ذاته، الجميع، إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحّد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ؛ في حال صحة معلومات البلاغ.
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