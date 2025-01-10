انت الان تتابع "الزكاة" بالمرصاد لتهريب 6084 كجم "شبو" في منفذَي البطحاء والربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمكّنت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" في منفذَي البطحاء والربع الخالي من إحباط محاولتَي تهريب كمية من مادة الشبو، عُثِر عليها مُخبَّأةً في مركبتَيْن قَدِمتا إلى المملكة عبر المنفذَيْن.

وأوضحت "الهيئة"، أنه في المحاولة الأولى قَدِمت إلى المملكة إحدى الشاحنات عبر منفذ البطحاء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على (1.944) كيلوجرام من "الشبو"، مُخبَّأةً في الصناديق الجانبية للشاحنة.

وفي المحاولة الثانية، أوضحت "الهيئة" أنه قَدِمت إلى المملكة مركبة عبر منفذ الربع الخالي، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، عُثر على (4.140) كيلوجرام من "الشبو"، مُخبَّأةً في البطارية الخاصّة بالمركبة، وذلك بإخفاء المضبوطات في تجويف البطارية.

وأفادت "الهيئة"، بأنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمَّ القبض عليهما وعددهما شخصان.

وأكّدَت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، تحقيقاً لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.