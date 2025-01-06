7 % انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة

وبينت نتائج النشرة أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م3، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة، في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31%، حيث بلغت 3.785 ملايين م3 لعام 2023، وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023. كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.
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