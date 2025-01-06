7 % انخفاض استهلاك المياه الجوفية غير المتجددة

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، نشرة حسابات المياه في المملكة لعام 2023. ووفقًا لنتائج النشرة فقد انخفض الاستهلاك الزراعي من المياه الجوفية غير المتجددة بنسبة 7% في عام 2023، حيث بلغ 9.356 ملايين م3 مقارنة بعام 2022، فيما شكلت المياه الجوفية المتجددة المستخرجة 21% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في عام 2023م، وسجلت المياه الجوفية غير المتجددة المستخرجة انخفاضًا بنسبة 6% لتبلغ 1.849 مليون م3 في عام 2023، في حين شكلت مياه التحلية المنتجة 50% من كمية المياه الموزعة لعام 2023م مقارنة بـــ 44% في عام 2022.

وبينت نتائج النشرة أن استهلاك المياه للأغراض الزراعية في عام 2023 بلغ 12.298 مليون م3، كما شكلت نسبة إنفاق قطاع الزراعة 0.5% من إجمالي الإنفاق على المياه المستخدمة، في حين كانت نسبة الإنفاق على المياه المستخدمة في قطاع الصناعة 61.4%، بينما بلغت نسبة نفقة الأسر المعيشية على المياه المستخدمة 38.1%.

وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع كمية إمدادات مياه البحر المحلاة في عام 2023 بنسبة 31%، حيث بلغت 3.785 ملايين م3 لعام 2023، وتشكل مياه البحر المحلاة 22% من إجمالي إمدادات المياه من الموارد الطبيعية، فيما شكلت المياه الجوفية غير المتجددة 62% من إمدادات المياه من الموارد الطبيعية في عام 2023. كما ارتفع استهلاك المياه المُعاد استخدامها بنسبة 12% ليصل إلى 555 مليون م3 مقارنة بـ495 مليون م3 في عام 2022.