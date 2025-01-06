سفلتة وإنارة 47 حيا و60 طريقا بالشرقية

وأنجزت الأمانة مشروعات أعمال تطوير واسعة أبرزها: سفلتة وأرصفة وإنارة طرق وشوارع بالدمام ج2 على مساحة 125 ألف متر مربع، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الطرق ج2 م4 (مخطط 890+98) 250 ألف متر مربع، وسفلتة وأرصفة وإنارة الطرق ج2 بالدمام (استكمال مخطط 885 ومخطط 853) على مساحة 85 ألف م2، وتأهيل الشوارع الرئيسية بحي الفرسان بالدمام المرحلة الأولى بمساحة 150 ألف م2، وتأهيل الشوارع الرئيسة حي الخالدية الشمالية والجنوبية بالدمام على مساحة 183 ألف م2، وتأهيل شوارع حي الفيحاء على مساحة 119 ألف م2، مع تحسينات شاملة للأرصفة والإضاءة بما يتماشى مع المعايير الحديثة.
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