سفلتة وإنارة 47 حيا و60 طريقا بالشرقية

أنهت أمانة المنطقة الشرقية، سلسلة من المشاريع التطويرية، أسهمت في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الحركة والسلامة المرورية، للعام 2024، من خلال سفلتة الطرق، وإنارة الشوارع، وتأهيل الأرصفة، إضافة إلى مشاريع التطوير الحضري في عدة مناطق حيوية بحاضرة الدمام، ومحافظة البيضاء، وصلت لـ346 حديقة، وتدخل حضري، بمساحة تزيد عن 9.500 م2، مستهدفةً 48 موقعًا لأعمال الواجهات البحرية والحدائق والساحات، ومضامير المشاة والميادين شملت 47 حيًا و60 طريقًا.

وأنجزت الأمانة مشروعات أعمال تطوير واسعة أبرزها: سفلتة وأرصفة وإنارة طرق وشوارع بالدمام ج2 على مساحة 125 ألف متر مربع، ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة الطرق ج2 م4 (مخطط 890+98) 250 ألف متر مربع، وسفلتة وأرصفة وإنارة الطرق ج2 بالدمام (استكمال مخطط 885 ومخطط 853) على مساحة 85 ألف م2، وتأهيل الشوارع الرئيسية بحي الفرسان بالدمام المرحلة الأولى بمساحة 150 ألف م2، وتأهيل الشوارع الرئيسة حي الخالدية الشمالية والجنوبية بالدمام على مساحة 183 ألف م2، وتأهيل شوارع حي الفيحاء على مساحة 119 ألف م2، مع تحسينات شاملة للأرصفة والإضاءة بما يتماشى مع المعايير الحديثة.