الإحصاء تطلق خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لعملائها

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء خدمة توفير البيانات والمعلومات الإحصائية الدقيقة لعملائها.

والبيانات الدقيقة هي بيانات متوفرة على مستوى المسوح او التعداد، ويتم الحصول عليها من المسوح والتعداد الرسمي على شكل عينات، أو بيانات كاملة عبر معمل البيانات الدقيقة المتواجد في مبنى الهيئة.

يمكن الاستفادة من معمل البيانات الدقيقة عبر طلب ملف الاستخدام العلمي (SUFs) واتباع التعليمات للحصول على الموافقة لزيارة معمل البيانات الدقيقة.

يقوم مركز البيانات الدقيقة بإخفاء البيانات المحمية والحساسة وذلك لحماية خصوصية وسرية البيانات.

توفر البيانات الدقيقة معلومات حول خصائص الأفراد أو الكيانات مثل: الأسر، أو المؤسسات التجارية، أو المرافق، أو المزارع أو حتى المناطق الجغرافية مثل القرى أو البلدات.