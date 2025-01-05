شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار الخير والبركة على تبوك برياح شديدة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شهدت مدينة تبوك اليوم الأحد، سقوط أمطارًا مصحوبة برياح شديدة، تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة .

وكشف مقطع فيديو لحظة سقوط أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدني في مستوى الرؤية بجنوب تبوك.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية ، الجوف ، تبوك، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض ، مكة المكرمة.