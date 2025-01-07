شكرا لمتابعة خبر عن هل يتساوى أجر الولادة القيصرية مع الطبيعية؟ الشيخ المنيع يوضح … فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، أنه على قدر المشقة، فإن المرأة تحظى بأجر عند الله سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن الأجر يتضاعف كلما زادت صعوبة الولادة.

وأوضح الشيخ المنيع خلال استضافته عبر قناة «السعودية»: أن الأجر موجود سواء كانت الولادة طبيعية أو قيصرية، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: “ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه”.

واختتم الشيخ المنيع حديثه : “إن المفاضلة أو المقارنة بين الولادة الطبيعية أو القيصرية بيد الله سبحانه وتعالى” .