شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ السديس يوجه رسالة لضيوف الرحمن تزامنًا مع الحالة المطرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عددًا من الرسائل التوجيهية الإثرائية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة المقدسة اليوم .

وقال الشيخ السديس : “أيها القاصدون هنيئًا لكن الرحمة، ويا بشراكم بما تعيشونه من أجواء مفعمة بنعيم الإيمان والأوطان؛ فاشكروا الله على نعمة الغيث” .

وأردف: “احرصوا على اتباع الهدي النبوي أثناء هطول الأمطار، وابتهلوا إلى مولاكم بالأدعية المأثورة، فالغيث من دلائل التوحيد، ومن مواطن إجابة الدعاء، فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: “ثنتان ما تردان: الدعاء عند النداء، وتحت المطر” .

كما حذر من الابتعاد عن المعتقدات الخاطئة موضحًا : “لا صحة أن المطر المتقاطر من الميزاب والكعبة المشرفة له خصوصية، واحرصوا موافقة طاعتكم هدي نبيكم”.

وأكد الشيخ السديس على أن الأمطار تعد واحدة من الأدلة على التوحيد وإعلاء السنة النبوية، ومن الضروري تجنب التدافع والتزاحم داخل الحرم المكي والنبوي، مشيرًا إلى أهمية الحرص على التهيئة الأجواء لتكوين بيئة إيمانية وتعبدية.