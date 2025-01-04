 "العرنوس" يحتفل بزفاف نجله "مشاري"

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور محمد بن عمر العرنوس، بزفاف نجله "مشاري" على كريمة وجيه مغربية.

حضر الاحتفال الذي أقيم بنادي ضباط قوى الأمن، عدد كبير من المسؤولين ورجال الأعمال والأعيان وأصدقاء الأسرتين. تهانينا للعريس ووالده، مع أطيب المنى بحياة زوجية سعيدة، بإذن الله.

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