شكرا لمتابعة خبر عن فريق طبي بمركز عبد الله العثيم للسكري يعالج سيدة حامل تعاني من مرض السكري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجح فريق طبي بمركز عبد الله العثيم للسكري في علاج سيدة حامل تبلغ من العمر 28 عامًا، كانت تعاني من مرض السكري من النوع الأول، وعانت المريضة من التذبذب في مستوى السكر أثناء حملها، ما استدعى تدخلا طبيا دقيقا.

وأوضح الدكتور معاذ الوهبي، مدير المركز، في تصريحاته لـ برنامج “120”، أن المريضة كانت قد خضعت لعملية تقييم شاملة وتم تركيب مضخة للإنسولين لمساعدتها في التحكم بمستويات السكر، بالإضافة إلى المتابعة المنتظمة لها أسبوعيا وشهريا، وبتعاون مع قسم الولادة بالمستشفى، تم إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة استغرقت حوالي ساعة ونصف.

بعد العملية، خرجت المريضة من المستشفى في حالة مستقرة، لتعود إلى منزلها بعد تلقي العناية اللازمة.