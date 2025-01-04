شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة ": الفراولة خيار زراعي مثالي للأجواء الباردة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الإرشادات الزراعية الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة أن الفراولة تُعد من النباتات المحبة للأجواء الباردة، حيث تتميز بقدرتها على تحمل الصقيع الخفيف، ولتحقيق إنتاجية مثلى، يُنصح بزراعتها في بيئات تتراوح درجات حرارتها بين 6 و30 درجة مئوية.



وتبرز الفراولة كخيار زراعي مرن نظرًا لقدرتها على النمو في نطاق أوسع يمتد بين 0 و40 درجة مئوية، مما يجعلها مناسبة لمناطق زراعية متنوعة.

زراعة الفراولة

وتتميز هذه النبتة بقيمتها الغذائية العالية، حيث تعد مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ما يضيف قيمة إضافية للإنتاج الزراعي.

تشير الوزارة إلى أهمية اختيار التربة المناسبة، مثل التربة الرملية أو الطينية الخفيفة جيدة الصرف، وضمان الإضاءة الكافية لتحقيق نمو مثالي.

كما تشجع على استخدام التقنيات الحديثة، كأنظمة الري بالتنقيط والزراعة المغطاة، لتحسين الإنتاجية والحفاظ على الموارد المائية.



وتعزز هذه التوصيات من دور الفراولة كمحصول اقتصادي واعد يدعم الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.