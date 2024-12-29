365 ألف جولة رقابية وتوعوية

وأوضحت الأمانة، أن الجولات التي جرى تنفيذها نتج عنها أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية، تنوعت ما بين عدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، إضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، تمت مصادرتها وإتلافها.
وأشارت إلى استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية للمنشآت التجارية، في الأسواق، والمراكز، ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.
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