365 ألف جولة رقابية وتوعوية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أكثر من 365 ألف جولة رقابية وزيارة على المنشآت التجارية والغذائية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة خلال العام 2024، شملت جوانب تثقيفية، وتوعوية وصحية، أسهمت في رفع المستوى الصحي لدى المنشآت الغذائية.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات التي جرى تنفيذها نتج عنها أكثر من 48 ألف مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية، تنوعت ما بين عدم حصول الممارسين على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، وسوء حفظ وتخزين الأغذية، إضافة إلى ضبط منتجات مجهولة المصدر، تمت مصادرتها وإتلافها.

وأشارت إلى استمرار الجولات الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التعليمات والأنظمة والاشتراطات البلدية للمنشآت التجارية، في الأسواق، والمراكز، ومتابعتها، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة.