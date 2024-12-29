شكرا لقرائتكم خبر عن مكانية وفنية وتشغيلية.. 25 شرطًا بلديًا لـ «مراكز خدمات النقل» والان نبدء بالتفاصيل

اشتراطات جديدة

متطلبات تشغيلية

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، تحديثًا شاملًا للاشتراطات البلدية لمراكز خدمات النقل ومراكز إيواء المركبات، في خطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار فيه.وتهدف هذه الاشتراطات، التي شملت مراكز إيواء المركبات والشاحنات ومراكز خدمات النقل، إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال بما يحقق تطلعات الفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في مجال النقل البري، إضافة إلى تنظيم عمل مراكز خدمات النقل.وتضمنت الاشتراطات الجديدة متطلبات الترخيص، حيث يجب أن تكون إجراءات إصدار، وإلغاء، وتجديد، وتعديل، وإيقاف الترخيص وفقًا لنظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، مع الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، وتقديم سجل تجاري ساري المفعول يحتوي على النشاط / الأنشطة المطلوب ترخيصها، إضافة إلى موافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري المطلوب ترخيصه ”إن وجدت“.وشملت الاشتراطات المتطلبات المكانية، والتي يجب فيها الالتزام بالمتطلبات والمعايير التخطيطية للموقع والمساحة، والتي تختلف حسب نوع مركز الخدمة وموقعه «داخل أو خارج النطاق العمراني»، مع الالتزام باشتراطات الأنشطة الإضافية والمتجانسة، حيث يسمح بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة من الوزارة بعد موافقة الجهة المشرفة على ألا تتجاوز مساحتها 50% من المساحة الإجمالية.كما يجب التقيد بمتطلبات اللوحات التجارية، مع مراعاة الكود العمراني والموجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة.وتضمنت المتطلبات الفنية، الالتزام بتطبيق متطلبات كود البناء السعودي، واشتراطات الجهة المشرفة على النشاط، مع الالتزام باعتماد كافة أعمال التصميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة لدى الوزارة.واشترطت الالتزام بالحد الأدنى لمكونات مركز النقل والذي يختلف حسب نوع المركز، على أن يشمل مكتب إدارة واستقبال وأماكن انتظار العملاء، مع عمل أسوار مصمتة على حدود الموقع المستقل من جهة الجوار الملاصق للسكني فقط، وأن تكون الأسوار الأمامية على الشوارع التجارية نافذة.وأكدت أهمية ألا يقل عرض المدخل الرئيسي عن 3,5 متر، ويكون بعرض 6 أمتار إذا استخدم مدخل ومخرج واحد، مع توفير دورات مياه ومغاسل للأيدي ومصلى، وفصل مداخل تنزيل وتحميل البضائع عن مداخل العملاء، وبالنسبة للواجهة، فيجب الالتزام بتصميمها وفقًا للكود العمراني للمنطقة، وعدم تركيب الأسلاك الكهربائية والأنابيب الصحية بشكل ظاهر على الواجهة.ولفتت إلى ضرورة الالتزام بمتطلبات ذوي الإعاقة في الدرج والأرصفة الخارجية، وتوفير منحدر خاص بهم، مع استخدام مواد مناسبة في تشطيب الأرضيات والأسقف، ومراعاة متطلبات السلامة، إضافة إلى توفير وسائل إضاءة مناسبة، وعدم استخدام الإنارة الغازية، مع الالتزام بمتطلبات الوقاية والحماية من الحريق.وشمل القرار أيضاً المتطلبات التشغيلية، والتي يجب فيها الحصول على الترخيص البلدي وترخيص التشغيل من الجهة المشرفة قبل بدء العمل، مع الالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية، وعدم ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص، مع ضرورة تجديده للاستمرار في العمل.ومنعت الوزارة ممارسة النشاط خارج حدود المركز المرخص له، أو استخدام الأرصفة العامة أو مناطق الارتداد، ويمنع نزع أو تغطية ملصق إغلاق المركز في حالة إغلاقه من قبل الأمانة أو البلدية.وأضافت: يجب أن تكون واجهة المركز خالية من الملصقات، ما عدا الملصقات الإرشادية والتعليمات الحكومية، مع منع وضع لافتات تحذيرية أو أي وسيلة لمنع الوقوف أمام المركز أو في المواقف العامة، ويمنع استخدام المركز في تخزين مواد ليس لها علاقة بالنشاط، ويجب توفير صندوق الإسعافات الأولية، ويقتصر عمل الصيانة على الصيانة الخفيفة للمركبات التابعة للمركز.وشددت على وضع الرمز الإلكتروني الموحد «QR» على واجهة المركز لاستعراض الوثائق النظامية، مع تركيب كاميرات أمنية وفقًا للأنظمة واللوائح، والقيام بالصيانة الدورية للمركز، بما في ذلك الواجهات، والأرضيات، وأجهزة التكييف، ومصابيح الإضاءة، وتمديدات الخدمة.ولفتت إلى ضرورة الحفاظ على نظافة المركز، وتوفير أوعية نفايات مغطاة، مع الالتزام بمتطلبات فرز النفايات، ونظافة دورات المياه والمغاسل والمصليات، وتوفير وسائل دفع إلكتروني، وعدم رفض استخدامها، مع الالتزام بالقرارات والأنظمة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فيما يخص بيئة العمل.