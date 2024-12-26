شكرا لمتابعة خبر عن المسند يكشف أسباب ضياع الأشخاص في الصحراء وسبل النجاة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، إن السبب الرئيسي لضياع الأشخاص في الصحراء يعود إلى جهلهم بالطرق التقليدية لتحديد الاتجاهات باستخدام النجوم والشمس، وذلك قبل ظهور تقنيات مثل الـ GPS.

وأوضح المسند خلال استضافته عبر برودكاست «مزيج»، بأن غياب المعرفة بهذه الأدوات يعرض الشخص للضياع بسهولة في بيئة قاسية مثل الصحراء.

كما أضاف أنه تم العثور على أشخاص ضاعوا رغم قربهم من أبراج الاتصالات، حيث لم يبتعدوا سوى حوالي 25 كيلو مترًا، مشيراً إلى حالات مأساوية لعائلات ماتت جوعًا وعطشًا، بما في ذلك قصة امرأة كتبت وصيتها بالكحل بعد أن تركها زوجها مع أطفالها ليبحث عن الماء.

واختتم المسند حديثه، بتقديم 50 نصيحة تحت عنوان “متاهات الصحراء” يمكن أن تساعد الأفراد على النجاة في حالات الضياع والتوهان، مشددًا على أهمية التحلي بالمعرفة والوعي في التعامل مع الظروف الصعبة في الصحراء.