شكرا لقرائتكم خبر عن صور| "الخضير" و"اللوز البجلي" و"البن الشدوي".. كنوز زراعية تُعرض في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية