تعديل جديد من ديوان المظالم بشأن "منع السفر"

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الدمام - شريف احمد - أعلن ديوان المظالم عن تعديل لائحته التنفيذية لنظام التنفيذ، بهدف تحديث بعض الأحكام الواردة فيها بما يتوافق مع المستجدات النظامية المتعلقة بإجراءات التنفيذ لصالح الجهات الحكومية.وشمل التعديل التي تم طرحه عبر منصة "استطلاع" المادة 5/17 المتعلقة بمنع السفر ومنع التعامل، حيث تم تحديد مدة زمنية محددة للمنع، مع إمكانية إصدار أمر جديد بالمنع بعد انتهاء المدة.كما تم حذف المادة 6/17 التي كانت تنص على إمكانية المنع الجزئي من التعامل مع المنفذ ضده.ودعا ديوان المظالم جميع المهتمين إلى الاطلاع على تفاصيل التعديل والمشاركة في الاستطلاع الذي يستمر لمدة 15 يوماً، ابتداءً من يوم غدا 22 يناير 2025.