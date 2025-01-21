بحفلين هندوسي ومسيحي.. مينا مسعود يكشف تفاصيل زفافه المرتقب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء حصري مع مجلة “Us Weekly”، أكد النجم مينا مسعود اقتراب موعد عقد قرانه على خطيبته إميلي شاه، مشدداً على أنهما يخططان لإقامة حفلين على الطريقة الهندوسية والمسيحية في أجواء من الفخامة والرقي.

وأكد الممثل المصري خلال عرض فيلمه الجديد “Wish You Were Here” في مدينة نيويورك، أن “التحضيرات لحفل زفافه كانت ممتعة وإميلي تقوم بالكثير من التخطيط”، مشيراً إلى أنها “تطلب مني الكثير من الأشياء وأنا أقوم ببعضها، لكننا أخذنا استراحة خلال العطلات، لم نفعل أي شيء من حيث التخطيط والآن بدأنا على نطاق واسع لأن حفل الزفاف في يوليو المقبل”.

وتابع مسعود: “سنقيم حفل زفاف هندوسي لإميلي ثم نقيم حفل زفاف مسيحي قبطي في اليوم التالي لي، والذي سيكون مثل حفل زفاف غربي نموذجي، لذا، أعتقد أننا حصلنا على القليل من كل شيء. واليوم الثالث سيكون عبارة عن حفلة رائعة”.

وأضاف: “هذه هي الطريقة التي أرى بها الأمر، أن أقيم حفلة لعائلتنا وأصدقائنا. لذا، تحولت الى منظم للحفلات، ولكنني متحمس جداً”.

وبينما تتولى شاه موضوع التخطيط لكل ما يتعلق بزفافهما، قال مينا أنه يملك في النهاية الكلمة الأخيرة بشأن اختياراته لخزانة ملابسه.