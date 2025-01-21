أروى جودة تشعل الجدل بأنباء زواجها وتلتزم الصمت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء غير مؤكدة عن زواج الفنانة أروى جودة من خطيبها رجل الأعمال الفرنسي- الإيطالي، مؤكدين أن عقد القران تم في جو عائلي بحضور المقرّبين من العائلتين.

وعلى الرغم من إنتشار الخبر بشكل واسع على السوشيال ميديا، إلا أن النجمة المصرية لم تعلن عن الأمر بشكل مباشر بل اكتفت بمشاركة متابعيها على تطبيق انستغرام بإطلالتها الأنيقة التي اختارتها لحفل Joy Awards وتجاهلت كل الأخبار المنتشرة، ولم تؤكد أو تنفي الأمر حتى الساعة.

وكانت أروى جودة قد أعلنت خطوبتها منذ فترة الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، وهو مسلم الديانة، كما أعلنت خطّتها لحفل زفافها من دون الكشف عن موعده، مشيرةً الى أنها ستحتفل بزفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: “بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا”.

يُذكر أن آخر أعمال أروى جودة الفنية، مسلسل “نعمة الأفوكاتو” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركت في بطولته مع كلٍ من: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان…، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي. وتدور أحداث المسلسل حول شخصية “نعمة” المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبه كثيراً، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته لها، تتحول الى وحش يدمر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.