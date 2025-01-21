مفاجأة لمحبي شيرين عبد الوهاب في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة جديدة ضمن خطوات عودتها بقوة الى الساحة الفنية، تعاقدت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على تقديم إعلان جديد ضمن قائمة إعلانات رمضان 2025، لتعود من خلاله الى جمهورها في موسم رمضان، بعد غياب عنه العام الماضي.

وكانت شيرين عبد الوهاب قد طرحت أخيراً أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “وما زال ع البال”، عبر قناتها الرسمية في تطبيق “تليغرام”.

ونشرت شيرين عبر صفحتها الرسمية في “إنستغرام” بوستر الأغنية، وعلّقت عليه قائلةً: “وما زال ع البال… اسمعوها على تليغرام دلوقتي… كلمات تامر حسين… ألحان مدين… توزيع توما”.

وطرحت شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عوّدتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية في تطبيق “تليغرام”. والأغنية من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

كما طرحت شيرين ست أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي: “قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل”، وقد نالت إعجاب جمهورها.