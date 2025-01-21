قرار جديد من روجينا لمسلسلها الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة روجينا بالاتفاق مع صنّاع مسلسلها المنتظر أن تخوض به سباق رمضان المقبل تغيير اسمه ليصبح “فنجان نابليون” بدلاً من “حسبة عمري”.

ولم تكشف روجينا أو أي من صنّاع المسلسل السبب الذي دعاهم لتغيير اسم المسلسل، رغم إعلانهم أكثر من مرة عن أنه اسم نهائي.

مسلسل “فنجان نابليون” هو بطولة الفنانين: روجينا وعمرو عبد الجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي ومحمد رضوان، ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح… وتدور أحداثه حول سيدة تعاني من الفقر في بداية حياتها، فتعمل في عدد من المهن، الى أن تصبح سيدة أعمال، وخلال هذه الرحلة تكتشف أحد الأسرار الذي يجعلها تغيّر أسلوب تعاملها مع كل مَن حولها.

وكانت روجينا قد كشفت أن مسلسلها تدور أحداثه حول مشكلات الزوجات داخل المجتمعين المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل.

وأضافت أنها تتوقع أن يثير المسلسل غضب الرجال، رغم أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.